Le dogsitter de Lady Gaga s’exprime pour la première fois depuis son agression

Quelques jours après avoir été blessé par balles par des malfrats voulant dérober les chiens de Lady Gaga, Ryan Fischer a pris la parole.

C’est via Instagram que M. Fischer a décidé de s’exprimer. Il explique d’emblée qu’il est toujours « en convalescence » après « avoir frôlé la mort ». « Je suis resté loin de l’hystérie médiatique. J’écrirai et en dirai plus plus tard, mais la gratitude pour tout l’amour que je ressens de partout sur cette planète est immense et intense. J’ai ressenti votre soutien ! Merci », écrit le dogsitter.

Avant de se réjouir que les chiens de la chanteuse aient été retrouvés. « Je suis reconnaissant que le travail de la police ait permis de ramener Koji et Gustav en sécurité. Et je sais que les forces de l’ordre feront tout ce qui est en leur pouvoir pour traduire ces criminels en justice », poursuit-il.

Après avoir de nouveau remercié tous ceux qui lui ont apporté une marque de soutien, M. Fischer s’est dit impatient de reprendre le travail en compagnie d’Asian, Koji et Gustav.

De son côté, Lady Gaga a promis qu’elle prendrait en charge tous les frais médicaux liés aux blessures de son dogsitter.