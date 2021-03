Les personnes ayant déjà attrapé le coronavirus doivent-elles se faire vacciner?

Faut-il se faire vacciner si on a déjà été infecté par la Covid-19 ? Yves Van Laethem répond à cette question.

Certaines personnes ayant contracté le coronavirus au cours de l’année écoulée se demandent si cela a du sens de se faire vacciner contre le virus. Le porte-parole interfédéral Covid-19 a donné son avis sur la question.

« Cela permettra d’augmenter l’immunité qui diminue petit à petit »

« Faire le vaccin en étant positif a du sens car cela permettra d’augmenter l’immunité qui diminue petit à petit. Surtout si l’infection à la Covid date de plus de 6 mois », a indiqué Yves Van Laethem à RTL Info. Il a également rappelé qu’une personne ayant contracté le coronavirus n’était pas à l’abri d’être à nouveau contaminée.

Les personnes positives doivent-elles se faire vacciner ?

Quid d’une personne ayant récemment été testée positive à la Covid-19 ? Peut-elle se faire vacciner ? Yves Van Laethem explique que cela « sert à élargir son spectre d’anticorps et à étendre les moyens immunitaires. Ce qui permet de mieux couvrir un certain nombres de variants ». Le porte-parole interfédéral Covid-19 a également souligné que le vaccin offre également une protection contre les variants qui sont « de plus en plus fréquents ».

Enfin, en Belgique, les personnes positives devront quand même recevoir deux doses du vaccin. « La Belgique a décidé d’en administrer deux, comme quelqu’un qui n’a jamais reçu le vaccin. Mais certains pays n’en font qu’un pour faire une sorte de piqûre de rappel, comme la France », a expliqué Yves Van Laethem.