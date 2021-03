Le premier hôtel de l’espace ouvrira en 2027

À l’aide d’ingénieurs, de pilotes et d’anciens membres de la Nasa, l’entreprise Orbital Assembly Corporation (OAC) souhaite construire le premier hôtel de l’espace.

Début février, SpaceX annonçait qu’il envisageait le lancement de sa première mission de tourisme spatial pour le quatrième trimestre 2021. Elle comptera à son bord Jared Isaacman, fondateur et patron de l’entreprise Shift4 Payments.

En 2025, soit dans seulement quatre ans, c’est une nouvelle étape du tourisme spatial qui devrait être franchie avec la construction du premier hôtel de l’espace. L’ouverture de l’hôtel, appelé « Voyager », est prévue pour 2027.

En pratique, l’hôtel comportera tous les équipements que l’on retrouve dans un établissement classique: restaurants, spas, gymnases, et même des salles de cinéma et des bibliothèques. « Voyager » sera conçu pour accueillir 400 touristes simultanément.

Sur place, les touristes ressentiront une gravité similaire à celle ressentie sur Mars (40% de celle ressentie sur Terre) grâce à la rotation perpétuelle de la station. Reste à voir si les scientifiques arriveront à créer une gravité artificielle stable et viable dans l’espace. Des panneaux solaires seront, eux, chargés d’alimenter la station en électricité.

Orbital Assembly has been featured on @SPACEdotcom, with a great coverage of our last #FirstAssembly event hosted by our Director of Medical Research Dr. @shawnapandya : https://t.co/buUkuARYiN

Register to get exclusive email updates about our progress: https://t.co/Xbz47bQWcr pic.twitter.com/Umjn57gBSy