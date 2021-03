« S’il n’y avait pas de fête après, j’aurais dit non » : les propos chocs d’un participant de « Mariés au premier regard »

Quelques heures après avoir dit « oui », Junior, candidat de l’émission « Mariés au premier regard », a fait de terribles révélations concernant son union avec Manon. « J’espérais qu’elle me dise non », a-t-il confié à ses amis.

Ce fut une journée chargée en émotions pour Manon et Junior. Participant à l’expérience « Mariés au premier regard », le Manageois et l’Écaussinnoise se sont dits « oui » devant le bourgmestre, quelques minutes après s’être rencontrés. Mais l’alchimie n’a pas semblé fonctionner… du moins pour Junior.

Alors que les jeunes mariés fêtaient l’événement entourés de leurs proches, le jeune homme a rejoint ses amis pour leur faire de terribles confidences : « ce n’est pas mon style de femme du tout ! C’est hors de question, hors de question frère » a-t-il déclaré dans une brusque volte-face. « C’est compliqué de dire non, je n’ai pas osé. Ce qui m’a vraiment fait dire oui, c’est que vous étiez tous ici. S’il n’y avait pas de fête après, je disais non. »

« J’espérais qu’elle dise non »

« J’étais canon dans la Ferrari, je savais très bien que personne n’allait me dire non. Au moment où je dis oui, j’espérais qu’elle me dise non », enchaîne Junior.

Son attitude a fortement choqué les téléspectateurs. Par ailleurs, elle n’augure rien de bon pour la lune de miel des jeunes mariés. « On va partir en voyage, on va prendre sur nous. On fera ce qu’on a à faire là-bas. Si on devait se prendre la tête, on ne le fera jamais devant les caméras », assure-t-il, soulignant que « la Belgique entière va nous regarder. »

Selon Jean-Luc Beaumont, docteur en psychologie et thérapeute de couple, le jeune marié aurait dit “oui” pour « ne pas perdre la face » ou « sa virilité » devant ses proches.