Le «pass» Covid digital européen se précise

La Commission européenne formulera avant la fin du mois une proposition législative visant à créer un «digital green pass», sorte de certificat médical numérique destiné à prouver qu’une personne a été vaccinée, ou à enregistrer les résultats de tests pour ceux qui n’ont pas encore reçu le vaccin, a annoncé lundi sa présidente Ursula von der Leyen.

Cette proposition respectera la protection des données, la vie privée et la sécurité, a assuré l’Allemande dans un message sur Twitter. L’objectif est de faciliter la libre circulation en sécurité au sein de l’UE ou à l’étranger, tant pour le travail que pour le tourisme, a-t-elle ajouté.

