La campagne de vaccination montre déjà son efficacité

Malgré la hausse des admissions à l’hôpital et des nouvelles contaminations, le nombre de décès continue de diminuer chez nous. Une bonne nouvelle probablement liée à la campagne de vaccination.

Depuis qu’elle a été lancée il y a maintenant deux mois, la campagne de vaccination belge essuie de nombreuses critiques. Pourtant, il se pourrait qu’elle montre déjà son efficacité. C’est en tout cas ce qu’avance le statisticien de l’UGent Bart Mesuere, cité par Het Laatste Nieuws.

M. Mesuere point en effet que le nombre de décès chez les plus de 85 ans diminue spectaculairement. Et ce alors que la vaccination sera complètement terminée dans les maisons de repos wallonnes dans deux semaines. « Ici nous constatons une diminution claire et impressionnante à 10-20 décès par jour (contre 63 le 1er décembre, ndlr) chez les plus de 85 ans », explique Bart Mesuere. « L’utilisation de nos rares vaccins pour ce groupe vulnérable semble donc avoir un été choix judicieux ».

Autre diminution spectaculaire: la part de 85 plus dans le taux de mortalité total. Alors que ce taux a longtemps tourné autour de 55%, il chute depuis une dizaine de jours et tourne désormais entre 35% et 40 %.

À l’heure actuelle, environ 85.000 personnes ayant plus de 85 ans ont déjà reçu au moins une dose du vaccin. Soit 25% de cette population.

Ph. Sciensano