Céline Dion : le récit poignant des derniers jours de René

Dans son dernier ouvrage, la biographe de Céline Dion, Elisabeth Reynaud, évoque la fin de vie du mari de la diva et père de ses enfants, René Angélil. Elle y explique, en détails, à quel point les derniers mois ont été compliqués pour l’artiste.

Voilà cinq ans que Céline Dion a dit au revoir à son époux et plus grand admirateur, René Angélil. Il s’en est allé à 73 ans, après une longue bataille contre un cancer de la gorge.

Dans un entretien accordé à Gala, la biographe de Céline Dion, Elisabeth Reynaud, a révélé à quel point les derniers jours de René ont été compliqués à vivre pour chacun. Un récit touchant qu’elle raconte dans son dernier livre, « Céline Dion – icône et femme de cœur ».

« Ça a duré des mois »

À la fin de sa vie, René « était bouffi, n’avait plus de langue, il ne pouvait plus manger, était aveugle et sourd », détaille l’autrice. « C’est Céline qui le nourrissait par sonde. Céline allait sur scène dans les paillettes et l’heure d’après, elle nourrissait René par sonde, alors qu’il était mourant. Et ça a duré des mois ».

Dans l’une des pires épreuves de sa vie, l’artiste est donc parvenue à prendre soin tant de son public que de son mari, et ce jusqu’au bout.