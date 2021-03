À 7 ans, elle est obligée de vendre des limonades pour financer ses opérations au cerveau

Une jeune Américaine obligée de vendre des limonades pour financer ses opérations au cerveau fait l’objet d’un incroyable élan de solidarité.

C’est une belle et terrible histoire qui met en lumière la problématique des soins de santé aux Etats-Unis. Liza Scott est une petite fille de 7 ans. Il y a peu, les médecins ont découvert qu’elle souffrait de trois malformations cérébrales après une crise d’épilepsie ayant eu lieu au mois de janvier. Pour survivre elle n’a qu’un choix: subir de nombreuses opérations.

La première opération, qui doit se dérouler lundi prochain (8 mars), coûtera à elle seule 10.000$. Malheureusement, sa famille n’a pas de quoi payer ses opérations, malgré une assurance maladie et la souscription à une assurance complémentaire. Résultat, Liza se retrouve à devoir vendre de la limonade à 25 cents le verre pour payer ses futures factures. « Cela m’a dévastée », explique Elizabeth Scott, la maman de Liza. « En tant que mère célibataire avec deux enfants à charge, je n’ai pas le budget nécessaire ».

Heureusement pour Liza, son histoire a vite fait le tour de la toile aux Etats-Unis. Elle a même été repartagée par Brianna Westbrook, une proche de Bernie Sanders se battant pour une réforme des soins de santé dans son pays. Un crowdfunding a également été lancé pour lui venir en aide et près de 250.000 $ (207.000€) ont été récoltés en quelques jours ! De quoi payer les opérations de la fille de 7 ans.

The American pay-to-live healthcare system is inhumane. No child should have to sell lemonade to pay for brain surgery. We need a #MedicareForAll healthcare system. Everyone in. Nobody left out. No co-pays, no deductibles, free at the point of service. https://t.co/LbXAF42s1c

« C’est incroyable de voir à quel point son histoire a touché le cœur des gens aux quatre coins du monde. Je ne m’y attendais pas », se réjouit Mme Scott.

A 7 year old girl is selling lemonade for brain surgery. Yet in the same society we have BILLIONAIRES.



Billionaires should not exist in a society where a 7 yr old child has to sell lemonade for surgery!



This not some a cute story. THIS IS OUTRAGEOUS! pic.twitter.com/aOnfkJ72SX