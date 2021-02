VIDEO. La plus grande ferme urbaine d’Europe installée à Bruxelles

L’approvisionnement alimentaire n’est plus un phénomène de mode, mais un réel enjeu pour l’urbanisme écologique de demain. Energy Observer Solutions a rencontré Steven Beckers, architecte belge réputé et fondateur de la ferme BIGH, dans cet espace de 4000 m2 aménagé sur le toit du Foodmet à Anderlecht. Il nous montre ici la plus grande ferme hydroponique d’Europe.

Pour Steven Beckers, en matière de production alimentaire, la ville n’est pas le problème mais la solution. Au cœur de Bruxelles, sur les 4.000 m² de toiture du Foodmet, il a installé une ferme ultramoderne fonctionnant sur le principe de l’aquaponie, un procédé déjà pratiqué chez les Aztèques et dans la Chine antique.

Un projet agricole selon les principes de l’économie circulaire

Architecte belge reconnu, Steven Beckers est devenu l’un des principaux défenseurs de l’économie circulaire et précurseur de l’agriculture urbaine en Belgique. L’économie circulaire est ainsi au centre du projet Bigh Farm. La chaleur émise par les frigos du Foodmet est récupérée grâce à un système de pompe pour chauffer les serres.

La consommation électrique est en grande partie assurée par les panneaux photovoltaïques. Les plantes sont irriguées en circuit fermé avec de l’eau provenant des bassins où sont élevés des poissons. Cette eau filtrée contient des nutriments essentiels aux plantes. Enfin, la pollinisation des plantes est assurée par des ruches de bourdons.

Pour le bénéfice des populations locales

Les produits de la ferme, légumes, plantes aromatiques et poissons sont distribués dans la région. A terme, l’objectif de production hebdomadaire devrait atteindre 35 tonnes de bar rayé par an, 15 tonnes de tomates, et pas moins de 2 700 pots d’herbes aromatiques. Une production réalisée majoritairement par des employés en situation de handicap et en réinsertion professionnelle.