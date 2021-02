Vandenbroucke plaide pour une campagne de vaccination plus directe

Si le Conseil supérieur de la santé juge que le vaccin produit par AstraZeneca peut être administré aux personnes de plus de 55 ans, cela peut réellement changer la donne, a affirmé dimanche le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke sur le plateau de l’émission «De Zevende Dag» (VRT).

La vaccination en Belgique repose pour le moment sur trois produits. L’un d’entre eux est le vaccin d’AstraZeneca, qui ne peut pas être injecté aux plus de 55 ans selon une recommandation suivie par de nombreux pays européens.

Le ministre espère toutefois que cette situation pourra changer. «Si nous pouvons administrer l’AstraZeneca à tout le monde, notre campagne de vaccination pourra être plus simple et plus directe», a-t-il expliqué. «Parallèlement, on a aussi demandé à la taskforce (vaccination) comment on peut accélérer le planning.»

Un reset nécessaire

M. Vandenbroucke a également demandé au CSS s’il était possible d’administrer la deuxième dose du vaccin de Pfizer non pas après 21 jours mais 42 jours.

«Si le CSS répond positivement aux deux questions, je pense que nous pourrons faire un ’reset’ de notre campagne de vaccination, et c’est nécessaire. Nous faisons face à une série de problèmes opérationnels et nous devons vraiment les résoudre», a-t-il ajouté.

Une troisième question a été posée au Conseil: une injection peut-elle suffire au lieu de deux? «Je pense que la réponse viendra avec beaucoup d’hésitation, il est peut-être trop tôt», a dit le ministre.