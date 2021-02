Un dernier hommage solennel a été rendu à Captain Tom

«Captain Tom», vétéran britannique de la Seconde Guerre mondiale mort à 100 ans début février, adulé pour avoir réuni une somme record pour les soignants pendant le premier confinement, a reçu les honneurs militaires lors de ses funérailles samedi en Angleterre.

Le cercueil de Tom Moore, enveloppé du drapeau britannique, a été porté sous un soleil printanier par six soldats d’infanterie jusqu’au crématorium de Bedford (centre).

Avant le début de la cérémonie, retransmise en direct à la télévision, un avion de la Seconde Guerre mondiale a survolé les lieux tandis que trois salves d’honneur ont été tirées par 14 soldats.

Une cérémonie restreinte

Mais en raison du confinement en vigueur depuis début janvier au Royaume-Uni pour lutter contre le coronavirus, seuls huit proches ont assisté à la cérémonie, privée: ses deux filles, ses quatre petits-enfants et ses deux beaux-fils. «Ma soeur et moi avons organisé les funérailles que mon père voulait», avait expliqué avant les obsèques sa fille Lucy Teixeira, 52 ans.

Les messages de sympathie ont afflué dans un livre de condoléances publié en ligne, tandis que la famille a appelé le public à rester chez soi, conformément aux consignes officielles.

Soldiers from the British Army’s Yorkshire Regiment carry the coffin of Captain Tom Moore during his funeral service at Bedford Crematorium in Bedford, north of London on February 27, 2021. – Captain Tom Moore, the 100-year-old war veteran who died on February 3, became a global hero for his extraordinary fundraising efforts during the pandemic. (Photo by Joe Giddens / POOL / AFP) / No reuse after 11.59pm on March 6th 2021 without written consent from [email protected]

Un véritable phénomène

Âgé de 99 ans lors du premier confinement au printemps 2020, Captain Tom s’était initialement fixé comme modeste objectif de réunir 1.000 livres (1.153 euros) pour aider le service national de santé, débordé par les malades du virus. Pour ce faire, il s’était engagé à parcourir avant son centième anniversaire cent longueurs de son jardin.

L’image du vétéran penché sur son déambulateur et avançant coûte que coûte avait galvanisé les Britanniques et leur sentiment de reconnaissance envers les soignants. Les dons avaient alors afflué et Tom Moore avait finalement recueilli près de 33 millions de livres (38 millions d’euros), plus gros montant jamais récolté par une personne seule lors d’une marche caritative. Sa prouesse au printemps l’avait hissé au rang de célébrité.

«Peu de gens auront entendu parler de Sir Tom avant cette crise, mais sa contribution et son exemple vivent désormais en nous tous», a indiqué le ministre de la Défense, Ben Wallace.

La mort de Captain Tom le 2 février à l’hôpital, après avoir contracté une pneumonie et le coronavirus, avait provoqué une pluie d’hommages du monde entier.