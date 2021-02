Tom Cruise or not Tom Cruise ? C’est l’incompréhension sur les réseaux sociaux

Non, il ne s’agit pas de Tom Cruise. Sur TikTok, c’est la confusion la plus totale depuis qu’un compte montre ce qui semble être la star hollywoodienne dans trois vidéos. Des vidéos bluffantes, qui sont en réalité des deepfakes. Mais elles sont parvenues à semer le doute parmi les internautes, et alimentent même certaines théories du complot.

« C’est fascinant et effrayant en même temps », a commenté l’influenceur Daniel Mac sur la première vidéo partagée par le compte « @deeptomcruise » sur TikTok. Un commentaire qui résume la réaction de bons nombres d’internautes sur les réseaux sociaux au sujet de ces vidéos.

En à peine trois jours, ce compte a bluffé les utilisateurs de la plateforme en diffusant des vidéos mettant en scène prétendument Tom Cruise. Pourtant, il s’agit bel et bien de « deepfakes », ces vidéos créées par une intelligence artificielle, comme l’a souligné The Daily Beast, en expliquant que la personne sur les vidéos a l’air bien plus jeune et plus grand que l’acteur américain. D’autres éléments permettent également de questionner la véracité de ces images puisque le son semble aussi avoir été travaillé. Pour le moment, Tom Cruise n’a pas commenté ce buzz sur ses comptes officiels et le compte TikTok en question n’a pas rempli de biographie.

Un énorme buzz

Pourtant, trois jours seulement après avoir publié sa première vidéo sur la plateforme chinoise, le compte « @deeptomcruise » a déjà atteint plus de 200.000 abonnés et des millions de vues. Des vidéos aux contenus très perturbants qui le montrent faisant du golf, tombant par terre et réalisant un tour de magie. Dans sa première vidéo, qui cumule plus de 5,5 millions de vues, l’acteur s’exprime mystérieusement : « Si vous aimez ce que vous voyez, attendez juste de voir ce qui va suivre ».

Ces vidéos au réalisme incroyable ont perturbé les internautes qui ont été nombreux à témoigner de leur incrédulité et à partager leur peur face à ce montage : « Donc vous me dites que ce n’est pas Tom Cruise », ont commenté plusieurs internautes, tandis que d’autres avouent ne pas avoir réalisé que la vidéo était en réalité un deepfake jusqu’à regarder les commentaires. Très vite, certains utilisateurs de la plateforme ont souligné le caractère dangereux d’un tel procédé : « Est-ce qu’on peut juste réfléchir combien ceci est dangereux ? », « Ca fait vraiment peur », « Je suis terrifié », ont commenté les internautes sur la première vidéo.

Des suspicions qui poussent certains à remettre en cause les informations dans les médias. Du pain bénit pour alimenter les théories du complot qui connaissent un véritable succès sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, des utilisateurs ont déjà réagi en vidéo à ces deepfakes en dénonçant une utilisation possible par les médias pour « manipuler l’opinion ».