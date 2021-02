En pleine explosion, le podcast devient le média du moment

C’est le média du moment. Alors que plus de 1,7 million de podcasts sont disponibles à l’écoute à travers le monde, un nouveau rapport s’intéresse aux publics susceptibles de les écouter. Et aux États-Unis, il s’avère qu’ils sont de plus en plus variés.

Le podcast connaît une véritable consécration, d’après le nouveau rapport « Podcasting Today » de Nielsen. En une dizaine d’années, « les podcasts sont devenus les chouchous du monde audio- pour les consommateurs, les créateurs de contenu et maintenant, les publicitaires ». Et cela se ressent dans la diversité des personnes qui en écoutent aux États-Unis.

Si une majorité d’amateurs de podcasts dans le pays sont caucasiens (59%), ils sont de plus en plus rattrapés par ceux appartenant à des minorités ethniques. C’est notamment le cas des Hispaniques, qui sont plus de 6,7 millions à en écouter régulièrement. En comparaison, ils n’étaient que 1,1 million à le faire en 2010. Les Afro-Américains et les personnes d’origine asiatique manifestent un intérêt similaire pour les podcasts, puisqu’ils représentent désormais 13% et 5% de la population américaine qui en écoute.

À chacun son type de podcast préféré

Selon le rapport de Nielsen, tous ces auditeurs n’affectionnent pas forcément le même type de podcasts. Les Hispaniques se tournent davantage vers les podcasts pour enfants ou qui abordent des thématiques en lien avec la famille, tandis que les Afro-Américains préfèrent ceux sur la musique. Les Américains d’origine asiatique ont, eux, tendance à écouter des podcasts sur la technologie ou les sciences. On observe des divergences de goûts au sein de différents groupes de la population américaine. Les femmes de 25 à 54 ans écoutent surtout des podcasts humoristiques, tandis que les hommes du même âge se tournent plus vers des formats audio sur l’actualité.

Bien qu’ils aient des goûts variés, les Américains amateurs de podcasts ont un point commun : ils en découvrent de plus en plus. D’après les données de Nielsen, un quart d’entre eux (25,5 %) en écoute un par semaine, tandis qu’ils sont près de 40% à en écouter au minimum quatre. Comme le dit le dicton : quand on aime, on ne compte pas.