Voici les tendances 2021 pour la chambre à coucher

Maintenant qu’on se trouve plus que jamais à la maison, il serait peut-être temps de repenser notre chambre à coucher. Vous voulez que votre intérieur soit à la toute dernière mode? La marque de lits et de matelas néerlandaise Auping s’est associée au trendwatcher Herman Konings et à la spécialiste du design An Bogaerts pour prédire les tendances 2021 pour nos chambres à coucher.

Détox numérique

Au début du 21e siècle, la technologie a fait son entrée dans la chambre à coucher. On la considérait alors comme un «espace de détente multimédia» avec l’installation des toutes dernières tendances et gadgets. On observe aujourd’hui un contre-mouvement redonnant à la chambre sa destination originale: une zone de calme à l’abri des médias.

Un lit en velours

En ce qui concerne les couleurs et les tissus, optez pour des matières riches et profondes comme le velours, l’ocre, le vert pinède…

Dormir dans la jungle

Les plantes, les murs en mousse et le bois brut font des merveilles dans la chambre à coucher pour créer un look naturel. De plus, les plantes absorbent le CO 2 et la pollution, aussi dans nos intérieurs. Et cet air purifié réduit significativement la pression artérielle, améliore la mémoire à court terme de 14% et favorise les émotions positives.

Comme à l’hôtel

Enfin, on observe encore l’émergence de tendances contradictoires. D’un côté, tout dans la chambre à coucher est conçu de façon compacte et intelligente sous la devise du tiny living. De l’autre côté du spectre se développe la tendance luxe, où les chambres à coucher ressemblent de plus en plus à des chambres d’hôtel. Dressing walk-in et salle de bain attenante y sont un must.