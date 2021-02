Voici ce qu’il faut retenir du comité de concertation de ce vendredi

Les différents gouvernements du pays ont décidé vendredi de ne pas assouplir les mesures en vigueur vu la situation épidémiologique des derniers jours. A une exception près toutefois: le couvre-feu en Wallonie sera aligné sur ce que prévoit l’arrêté ministériel, c’est-à-dire qu’il s’appliquera de 24h à 5h. A Bruxelles, il restera en revanche d’application de manière inchangée, c’est-à-dire de 22h à 6h.

Les gouvernements fédéral, régionaux et communautaires réévalueront la situation vendredi prochain. «En pleine tempête, il ne faut pas décoller. Les chiffres incertains ne nous permettent pas d’assouplir les mesures en vigueur. Ce serait insensé et irresponsable», a expliqué le Premier ministre, Alexander De Croo, pour justifier ce «time out» d’une semaine.

Après des semaines de stagnation, les chiffres de contamination et d’hospitalisation repartent à la hausse, et pas seulement dans une région ou un hôpital, a-t-il affirmé.

Troisième vague?

«La question se pose de savoir si nous sommes entrés dans une troisième vague, si l’on va rester stable ou diminuer. Si on entre dans une troisième vague, on est dans une exponentielle et ça va aller très vite. Plutôt que de commettre des erreurs et de tout gâcher, on préfère se donner quelques jours et prendre des mesures plus appropriées», a dit de son côté le ministre-président wallon, Elio Di Rupo.

Les métiers de contact dont la réouverture était prévue le 1er mars rouvriront bien comme prévu. Les autres mesures attendues, notamment dans l’enseignement, patienteront.

Pas d’assouplissement à Bruxelles

Bruxelles sera la seule Région du pays où le couvre-feu sera plus strict. Le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort, a justifié cette décision par la nécessité du maintien de l’ordre à la lumière des rassemblements des derniers jours observés dans la capitale à la faveur du beau temps. «A Bruxelles, le couvre-feu nous a bien aidés cette semaine», a-t-il assuré.

Les autres mesures qui y sont d’application, telles que le masque obligatoire, la fermeture des magasins à 20h00 et l’interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique, seront elles aussi maintenues, a encore dit M. Vervoort.