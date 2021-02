PHOTOS. Elle immortalise son tête à tête avec un « pénis marin »

Josie Jones a pris en photo son incroyable rencontre avec une espèce rare, qui ressemble étrangement à un membre de notre anatomie. Elle a partagé les clichés de ce moment mémorable, qu’elle a vécu au large de Rye, amusant beaucoup les internautes.

Plongeuse dans l’Etat de Victoria, Josie Jones est une grande habituée des fonds marins, qu’elle passe son temps à nettoyer. De ce fait, elle rencontre régulièrement des espèces qu’elle n’avait jamais vues auparavant. En parcourant les eaux de Rye, cette exploratrice de 48 ans est tombée nez-à-nez avec une sorte de « pénis marin ».

En effet, le spécimen qu’elle a vu ressemble à s’y méprendre à un pénis, ce qui a beaucoup amusé les internautes. « Certains animaux marins vont bien s’amuser avec ça, a commenté une blagueuse. «Un vibromasseur de mer», s’est amusé un autre utilisateur. «Josie, tu as perdu tes effets personnels dans la mer?» a plaisanté un internaute.

Surprise par le buzz

Dans les commentaires, la plongeuse a expliqué qu’il s’agissait d’un concombre de mer, et plus précisément un priapulide, animal pouvant vivre jusqu’à 90 mètres de profondeur et qui s’enterre dans le sable, pour mieux le consommer.

« Je les avais envoyées à un groupe de recherche marine et on m’a demandé de les publier sur Facebook. Je ne pensais pas que cela attirerait autant l’attention », explique la plongeuse sur Facebook. L’occasion pour Josie de parler de son projet mené depuis 10 ans, elle qui mène une campagne contre le littering nommée The Only Butt.