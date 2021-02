Elle se fait poignarder 30 fois dans un bus, personne n’intervient

Une jeune femme de 33 ans a été poignardée par son compagnon à plus de trente reprises dans un bus au Mexique. Pas un seul passager ne s’est levé pour lui venir en aide. Pire : ils se sont enfuis.

Les images sont insoutenables. Le 15 février dernier, une trentenaire et son compagnon prenaient le bus à Culiacan (nord-ouest du Mexique). Ils étaient assis à la dernière rangée du véhicule. Une dispute a éclaté et l’homme a sorti un couteau avant de poignarder la jeune femme à plus de 30 reprises. Elle s’est mise à hurler et à se défendre du mieux qu’elle pouvait.

La caméra de surveillance du véhicule a capturé cette séquence atroce, tout comme la réaction des passagers et du conducteur. Quand ils ont réalisé ce qu’il se passait, ils se sont tous précipités hors du bus, laissant la jeune femme seule face à son agresseur acharné.

Elle survit miraculeusement

C’est uniquement quand l’agresseur est parti en courant que certains passagers sont remontés dans le bus afin de venir en aide à la victime. D’autres ont rattrapé l’individu et l’ont immobilisé jusqu’à l’arrivé des forces de l’ordre. Il est poursuivi pour tentative de féminicide.

Bien que grièvement blessée, la jeune femme a miraculeusement survécu à cette attaque sauvage et ses jours ne sont pas en danger.