Codeco : voici à quoi pourrait ressembler le calendrier du déconfinement

C’est un véritable bras de fer qui se joue ce vendredi après-midi autour de la table du comité de concertation, entre les tenants d’assouplissements plus importants des mesures sanitaires et les partisans du maintien d’une ligne dure. Au terme de cette réunion, qui s’annonce d’ores et déjà longue et tendue, le comité de concertation devrait présenter son plan progressif de déconfinement.

Dès ce lundi, les salons d’esthétiques et tatoueurs pourront rouvrir leurs portes. Cela n’a rien d’une surprise puisque cette décision avait été actée lors du dernier comité de concertation, le 5 février.

Le Premier ministre, les principaux membres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées sont de nouveau réunis ce vendredi après-midi. Au programme des discussions : l’évaluation des mesures sanitaires mais aussi l’élaboration d’une stratégie de déconfinement.

Ce qui semble faire consensus pour le mois de mars

Le retour partiel en présentiel dans l’enseignement supérieur, a priori à partir du 15 mars, devrait constituer la première étape de ce déconfinement progressif.

La levée de l’interdiction des voyages non essentiels à l’étranger sera abordée et devrait être actée, alors que la Commission européenne a jugé disproportionnée la mesure prolongée juridiquement jusqu’au 1er avril. Les voyages devraient toutefois rester déconseillés.

La question d’un couvre-feu «fédéral», établi entre minuit et 06h00 du matin, devrait aussi être sur la table. Pour rappel, le couvre-feu actuel est établi à partir de 22h.

L’élargissement du nombre de personnes pouvant se rassembler à l’extérieur, actuellement fixé à quatre, devrait aussi être abordé. Le rapport du Gems évoque une bulle de 8 ou 10 personnes à la fin du mois de mars. Le dossier est « en bonne voie », a confirmé ce vendredi matin le président du MR Georges-Louis Bouchez.

Un énorme point de crispation

En ce qui concerne la bulle en intérieur, le débat est vif. Le coprésident d’Ecolo Jean-Marc Nollet a jeté un pavé dans la mare mercredi en reconnaissant qu’il ne respectait plus depuis quelques semaines la bulle d’une personne en intérieur, appelant à arrêter l’hypocrisie sur cette question.

Le MR souhaite lui aussi l’élargissement de la bulle en intérieur de une à deux personnes mais sa position n’est pas majoritaire, a affirmé ce matin le président du parti Georges-Louis Bouchez. «Il y a des millions de Belges qui vivent en couple. Je n’accepte pas l’argument selon lequel les gens iront plus loin», a-t-il défendu.

Toutefois, il apparaît que les experts, le Premier ministre Alexander de Croo et le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke estiment plus prudent de maintenir la limitation actuelle à un contact rapproché. Entre la nécessité absolue d’éviter une troisième vague et l’urgence de donner des perspectives à la population dont le moral est au plus bas, le Codeco de ce vendredi doit donc réussir un véritable exercice d’équilibriste.

Prochaines étapes dès le mois d’avril

Le calendrier de déconfinement devrait se décliner en quatre phases, d’après les informations de RTL. Après un relatif statu quo au mois de mars (à l’exception des assouplissements précités), le mois d’avril devrait marquer le deuxième palier, celui des activités en extérieur. On évoque la réouverture de l’horeca, mais uniquement pour les terrasses, la reprise du sport en extérieur ainsi que des événements culturels en plein air (avec une jauge limitée de participants).

Que ce soit pour l’horeca, la culture ou le sport, les activités en intérieur devraient quant à elles reprendre (au plus tôt) au mois de mai, toujours en étant soumises à une jauge limitée de participants.

Pour la quatrième et dernière phase de ce plan de sortie de crise, soit un déconfinement total, aucune date n’a encore été déterminée. Le prochain comité de concertation est d’ores et déjà fixé au 19 mars, à deux semaines des vacances de Pâques.