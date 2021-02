Le comité de concertation réunissant les différentes entités du pays a commencé

Les représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements régionaux et communautaires se sont retrouvé vendredi à 14h au Palais d’Egmont pour un nouveau comité de concertation consacré à la crise sanitaire. Outre l’évaluation des mesures, l’élaboration d’une stratégie de déconfinement sera abordée même si peu d’assouplissements sont attendus à l’issue de la réunion.

Les différents ministres n’ont pas fait de commentaire à leur arrivée, à l’exception du vice-Premier ministre Ecolo, Georges Gilkinet qui a insisté sur l’importance de la santé mentale des Belges.

«La santé, c’est le corps et l’esprit. On va s’occuper de la santé physique des citoyens. On va aussi s’occuper de la santé mentale», a-t-il déclaré en évoquant le difficile équilibre à trouver entre une extension des contacts sociaux et une reprise de la vie culturelle d’une part et des chiffres sanitaires «qui sont inquiétants» d’autre part.

De brèves actions ont été menées avant la réunion. Deux personnes ont tracé un cercle à la craie devant l’entrée du Palais d’Egmont dans le cadre de l’action «Trace ton cercle» en soutien à la jeunesse. Une poignée de militants du Vlaams Belang ont descendu la rue des Petits Carmes munis d’une banderole réclamant la fin du couvre-feu. Les uns comme les autres ont été rapidement interpellés par la police.