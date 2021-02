VIDEOS. Elle devient une star du web après avoir mis de la glue dans ses cheveux

Il y a quelques semaines, la malheureuse Tessica Brown devenait la risée du net après avoir essayé de plaquer ses cheveux avec de la glue, causant des dommages terribles. Mais l’Américaine a su rebondir et s’est basée sur son bad buzz pour acquérir une véritable communauté. Elle lance désormais sa propre marque de vêtements.

C’est l’étonnante success-story de la semaine: au début du mois de février, Tessica Brown faisait le buzz malgré elle après avoir tenté de plaquer ses cheveux avec de la glue parce qu’elle n’avait plus de gel. Cette mauvaise idée lui avait valu un court séjour à l’hôpital, qu’elle avait raconté sur Tik Tok et Instagram.

Les internautes se sont passionnés de son histoire et la maman de 40 ans a rapidement gagné de nombreux followers, mais ce n’est pas tout! Tessica avait lancé une cagnotte en ligne afin de financer cette coûteuse opération chirurgicale. Le traitement à 10.000 € d’un chirurgien plastique à Los Angeles lui a finalement été offert par celui-ci. Les fonds qu’elle a récoltés, à savoir 19.000 €, ont donc été reversés à une association caritative par le médecin qui a effectué l’opération.

Suite au succès de sa vidéo Tik Tok, la jeune femme a gagné plus d’un million d’abonnés sur le réseau social, atteignant 1,2 millions de followers. Sur Instagram, ce sont près de 800.000 personnes qui ont rejoint sa page, comme l’indique Newsweek.

Tessica a donc décidé de profiter de sa nouvelle notoriété pour lancer une ligne de vêtements qui fait directement référence à sa mésaventure. On y retrouve des t-shirts, sweat-shirts et pantalons, à respectivement 22, 40 et 45 €. Des messages tels que « Bonded for life » ou « Where Ma Hair » sont floqués sur ces vêtements.

Le buzz est tellement grand que l’Américaine a engagé une agence spécialisée pour la représenter. Celle-ci s’occupe des placements de produits, du marketing et de la carrière de Tessica. La jeune femme précise tout de même qu’elle ne recherchait pas le buzz: « Je suis seulement allée sur les réseaux sociaux pour essayer d’obtenir de l’aide parce que nous avions tout essayé. J’aurais préféré ne jamais avoir à poster cette vidéo. (…) Je n’ai pas fait ça pour devenir célèbre. Je n’aurais pas enduré tout ça simplement pour faire le buzz. Jamais. »