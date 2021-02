L’une des personnes les plus recherchées par la Belgique arrêtée près de Londres

Un homme se trouvant à la fois sur la liste Belgium’s Most Wanted et à la fois sur la liste Europe’s Most Wanted d’Europol a été arrêté.

Un homme, condamné à une lourde peine en Belgique pour des délits sexuels, a été arrêté mardi au Royaume-Uni, selon un communiqué de la Police Fédérale, confirmant une information de la Dernière Heure.

Un criminel condamné à 13 ans et 6 mois de prison

L’individu figurait à la fois sur la liste des personnes les plus recherchées par la Belgique mais aussi sur celle des personnes les plus recherchées par Europol. Il a comparu mercredi devant la justice londonienne, qui décidera de son extradition.

Ph. Police.be

Saliboko Yumbi a été reconnu coupable de plusieurs infractions, dont le viol et condamné à 13 ans et 6 mois de prison. A la suite de cette condamnation, il était recherché par le parquet de Liège et avait été placé, fin octobre 2020, à la fois sur la liste Belgium’s Most Wanted et à la fois sur la liste Europe’s Most Wanted d’Europol.

Arrêté dans une banlieue de Londres

« Sur la base des résultats de l’enquête récente, l’équipe FAST de la police fédérale a pu localiser la personne en question au Royaume-Uni il y a quelques semaines », a déclaré la police fédérale. « Grâce à une coopération optimale entre le FAST, l’officier de liaison de la police belge au Royaume-Uni et plusieurs forces de police britanniques, Saliboko Yumbi a été arrêtée mardi après-midi, 23 février, dans une banlieue de Londres », a-t-elle indiqué.