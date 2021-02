Ils tuent leur fille parce qu’elle avait souillé sa couche

Le 20 mai 2017, Shane David Stokes, 33 ans, et Nicole Betty Moore, 26 ans, ont torturé leur fille en la laissant cuire dans l’eau bouillante parce qu’elle avait souillé sa couche, ce qui a entrainé sa mort. Vendredi, ils ont plaidé coupables de torture et homicide involontaire devant la Cour Suprême de Brisbane qui les a condamnés à 11 et 9 ans de prison.

Un sordide fait divers est survenu le 20 mai 2017 en Australie. Maddilyn-Rose une petite fille de 2 ans, a perdu la vie, torturée par ses deux parents. La chaîne australienne ABC rapporte que les ambulanciers l’ont trouvée inconsciente au domicile familial de Northgate. Celle-ci aurait été mise dans une eau bouillante parce qu’elle avait souillé sa couche.

Shane David Stokes et Nicole Betty Moore auraient refusé une aide médicale et ont tout fait pour soigner le bébé eux-mêmes, en vain. La police a retrouvé des pansements et du papier toilette imbibés de sang. Suite à l’intervention des secours, la petite fille a été transportée d’urgence à l’hôpital.

Des souffrances terribles

C’est là qu’elle s’est éteinte quelques temps plus tard, d’un arrêt cardiaque, après avoir souffert d’atroces blessures. La procureure Sarah Farnden a déclaré: « Elle aurait été dans une grande misère et une grande douleur pendant cette période, incapable de marcher. Elle aurait été déshydratée et faible, incapable de manger et de boire correctement, et aurait peut-être vomi – elle aurait probablement déliré et perdu connaissance avant de faire un arrêt cardiaque et de cesser de respirer.

Pour ces faits de torture et d’homicide involontaire, les parents ont été condamnés à 11 et 9 ans et demi de prison. » Votre abject manquement à vos devoirs de parents à tout moment après qu’elle a été brûlée a causé sa mort. Il est horrifiant de contempler les souffrances que votre fille a endurées entre vos mains – rien de tout cela n’aurait dû arriver », a déploré le juge David Jackson.