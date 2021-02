L’overdose de Loana provoquée par sa meilleure amie? Elle répond!

Ce lundi matin, Loana Petrucciani a été transportée d’urgence à l’hôpital de Hyères après ce qui semble être une overdose de GHB. Si la jeune femme semble sortie d’affaire, sa meilleure amie a été mise en cause sur le plateau de TPMP ce mardi, notamment par Benjamin Castaldi. Sylvie Ortega Munos a décidé de réagir à ces graves accusations.

Ce mardi, dans « Touche pas à mon poste », le meilleur ami de Loana donnait des nouvelles de cette dernière, qui a été transportée d’urgence à l’hôpital ce lundi suite à une overdose de GHB. Eryl Prayer a expliqué: « J’ai eu un texto de Loana aujourd’hui qui dit que Sylvie Ortega Munos lui a donné un peu trop de médicaments. C’est ma petite soeur. On a eu très peur pour elle. On a vu qu’elle était annoncée entre la vie et la mort dans les médias. »

"Sylvie m'a donné un peu trop de médicaments"



Face à Sylvie Ortega, l'émotion d'Eryl, ami proche de Loana, en lisant le message qu'il a reçu de la part de l'ancienne star de télé-réalité après avoir été hospitalisée hier. #TPMP pic.twitter.com/uuyo4yVNpd — TPMP (@TPMP) February 23, 2021

La gagnante du Loft Story semble tirée d’affaire et c’est l’essentiel, mais sa meilleure amie et agent Sylvie Ortega Munos a été gravement mise en cause, notamment par Benjamin Castaldi., revenant notamment sur le cas de Ludovic Chancel, l’ex de la jeune femme qui a également succombé à une overdose en 2017.

Benjamin Castaldi balance

« Dans le cas de Ludovic, ce ne sont pas des ‘on-dit’ ! Vous avez écourté sa vie. Comme on dit à Marseille, vous l’avez poussé du côté où il allait tomber, en le fournissant en drogue, comme on la soupçonne de fournir de la drogue à Loana. Je ne veux pas de procès », commence l’ancien présentateur de Secret Story.

Le chroniqueur de TPMP va encore plus loin, formulant de graves accusations: « Je vous dis simplement ce qu’on dit de vous. On vous reproche de fournir de la drogue à des personnalités, notamment à Loana. Il se trouve que Ludovic, je connais bien la version puisqu’on me l’a racontée. Excusez-moi de vous le dire, vous n’avez pas une bonne image. »

Si elle admet avoir fourni à Loana un Xanax, Sylvie Ortega Munos réfute les accusations de l’animateur, et annonce sur Instagram qu’elle porte plainte: « Je suis scandalisée des propos tenus par Benjamin Castaldi !!! Des accusations infondées qui vont aller droit au tribunal!!! Une évidence que cet homme allait m’enfoncer car il est très intime avec Sheila qui n’est autre que la marraine de son fils , donc le probable futur héritier de Sheila ! »