Les experts ouverts à un élargissement de la bulle sociale en extérieur

Ce lundi, Alexander De Croo décevait de nombreux Belges en affirmant qu’aucun assouplissement ne serait annoncé lors du comité de concertation de vendredi. Toutefois, des voix s’élèvent pour permettre un élargissement de la bulle sociale en extérieur, une mesure que les experts Yves Van Laethem et Marc Van Ranst semblent appuyer.

Lors de sa conférence de presse surprise de lundi, Alexander De Croo affirmait qu’aucun assouplissement ne serait à l’ordre du jour vendredi, en laissant tout de même une porte ouverte: « Rester prudent en mars ne veut pas dire que rien n’est possible. »

Groen a sauté sur l’occasion pour proposer d’élargir la bulle sociale de quatre à huit à dix personnes, sans compter les enfants de moins de 12 ans. « Les experts sont d’accord pour dire que conserver une distance suffisante en plein air diminue considérablement le risque, et se voir à l’extérieur fait énormément de bien à la santé mentale », expliquent les écologistes.

Les experts sont pour

Et cette mesure semble plutôt bien accueillie par les experts, à commencer par Marc Van Ranst, le célèbre virologue de la KULeuven. « Un tel assouplissement, pour de nombreuses personnes, serait important. Et tant que cela a lieu en extérieur, le risque n’est pas très élevé. On peut évidemment toujours être infecté, mais le risque est plus faible, parce que la dilution des particules est plus importante », a-t-il expliqué à nos confrères de « Het Laatste Nieuws ».

Même son de cloche du côté d’Yves Van Laethem, qui semble trouver que les risques sont faibles: « Elargir la bulle sociale en extérieur à 8 est une mesure nettement moins risquée que permettre un spectacle à l’intérieur. Ce serait sans doute l’assouplissement le moins dangereux de tous. Le beau temps revenant, ce serait une belle mesure, mais je ne sais pas du tout si cela sera accordé. Élargir la bulle sociale en intérieur (qui est de + 1 contact rapproché), ça, je n’y crois pas trop. »