Ellie Goulding annonce sa grossesse déjà bien avancée, « un défi éprouvant »

La chanteuse Ellie Goulding a annoncé dans un entretien avec le magazine Vogue qu’elle était enceinte de 30 semaines, expliquant que cette grossesse était un défi de taille. Elle en a profité pour montrer son magnifique baby-bump.

Ellie Goulding s’est confiée dans les colonnes de Vogue pour annoncer sa grossesse surprise ce mardi 23 février. La chanteuse britannique de 34 ans, qui est mariée à Caspar Jopling, en a profité pour prendre la pose à son domicile du Gloucestershire, en Angleterre.

La jeune femme a confié qu’elle avait découvert sa grossesse en août dernier, une immense surprise pour elle: « C’était fou parce que c’était notre premier anniversaire. C’est arrivé vraiment rapidement, et puis tu n’y crois presque pas au début. Tu continues à manger la même chose, tu n’as pas l’air différente, pendant un moment j’étais probablement dans le déni. J’étais en si bonne forme. »

Le tabou de la grossesse

Désormais enceinte de 30 semaines, la star confie qu’elle a du mal avec les tabous qui entourent la grossesse: « J’ai le sentiment que c’est tabou de parler de la grossesse comme d’un défi. Ce n’est pas toujours serein et vous n’êtes pas toujours radieuse. Je ne dis pas que chaque seconde de cette grossesse a été éprouvante, a-t-elle affirmé. Ce ne sera pas toujours facile. J’ai un nouveau respect pour toute femme qui a des enfants. »

Pas question pour l’interprète de « Love Me Like You Do » de révéler le sexe du bébé, même si elle et son mari marchand d’art sont déjà au courant. Et si les fans en doutaient, la chanteuse ne compte pas s’arrêter à cause de l’arrivée de son enfant: « Je suis excitée à l’idée de devenir mère, mais je veux aussi m’assurer que je continuerai à travailler. Je suis impatiente de repartir en tournée. »