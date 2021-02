Des panneaux solaires dans l’espace pour produire de l’électricité sur Terre

C’est une mission du Pentagone qui pourrait changer notre avenir. Comme le rapporte CNN, des scientifiques américains ont construit un panneau solaire de l’espace permettant d’envoyer de l’électricité n’importe où sur la planète.

La mission avait été lancée en mai 2020. A l’époque, le panneau avait été placé sur un drone orbitant autour de la Terre. Désormais, les scientifiques souhaitent envoyer le panneau dans l’espace pour profiter de l’énergie de la lumière du soleil avant qu’elle ne traverse l’atmosphère. L’énergie serait alors stockée, avant d’être renvoyée sous forme d’ondes sur Terre.

Actuellement, le panneau de 30,5 sur 30,5 centimètres est capable de produire environ dix watts d’énergie à retransmettre sur notre planète. Mais le satellite définitif, envoyé dans l’espace, devrait être composé de douze panneaux.

Dans le futur, les scientifiques envisagent d’envoyer des dizaines de panneaux dans l’espace qui, une fois améliorés, « pourraient révolutionner à la fois la manière dont l’énergie est générée et distribuée aux coins les plus reculés de la Terre », écrit CNN. D’après certaines projections des scientifiques, les futurs panneaux pourraient même « dépasser la capacité de production des plus grandes centrales électriques d’aujourd’hui ».

