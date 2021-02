Vitaa donne des nouvelles de Diam’s: « je l’ai vue au plus mal »

Il y a peu, Vitaa était invitée sur le plateau de « Clique » sur Canal +. L’occasion pour Charlotte Gonin, de son vrai nom, de donner des nouvelles de sa grande amie Diam’s.

Vitaa est notamment revenue sur les propos de la rappeuse, qui avait affirmé que la notoriété et le succès avaient été une malédiction pour elle. « Moi je comprends tout à fait cette phrase. Pour avoir vu la malédiction s’abattre sur elle, on sait combien elle a souffert », a expliqué Vitaa. Avant de détailler que Diam’s a subi des violences à la fois physiques et psychologiques. « Tout ça, cumulé à la notoriété qu’elle a connue à un moment donné de façon spectaculaire. C’était l’artiste la plus aimée des Français. C’était des tournées en rafale et ça ne s’arrêtait pas… ».

Si Vitaa a vu celle qu’elle considère comme « sa sœur » « au plus bas », Diam’s a depuis « remonté la pente ». Au point qu’aujourd’hui, l’ancienne rappeuse est une femme « apaisée ». « J’arrive à comprendre combien ça a pu choquer les gens qui sont passés de Diam’s la rappeuse à Diam’s qui arrête la musique, la femme voilée. Mais la femme est en paix, en fait. Elle est tellement apaisée », ajoute Vitaa.

« C’est un métier qui peut rendre fou »

Heureusement, Vitaa est bien consciente que l’industrie musicale et la célébrité représentent un danger. Ce qui lui permet de prendre un peu de recul. « À un moment donné, quand tu vois que c’est pour ta santé, je pense qu’il faut savoir faire des breaks. Quand tu ne sais pas faire ça, c’est un métier qui peut te rendre fou, qui peut te tuer. Et il y a des gens qui disent : ‘Arrêtez, vous avez tout !’ Bien sûr que c’est un métier merveilleux, on n’est pas en train de dire qu’on va à l’abattoir mais c’est un métier où tu peux te brûler les ailes », conclut-elle.