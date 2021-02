Des centaines de jeunes se réunissent pour faire la fête dans un parc anversois

Alors que les rassemblements à l’extérieur sont toujours limités à quatre personnes, des centaines de personnes se sont réunies à Liège et Anvers pour faire la fête.

Sans surprise, le beau temps a donné envie aux Belges de sortir de chez eux. Vous êtes nombreux à avoir été à la côte, ou à avoir tout simplement profité des espaces verts près de chez vous. Si, le plus souvent, les mesures sanitaires étaient bien respectées, ce n’était pas le cas ce samedi dans le Droogdokkenpark, au nord d’Anvers.

Des centaines de personnes, la plupart des jeunes, s’y sont en effet rassemblées sans respecter les mesures Covid. « La fête a duré environ trois heures », confirme un témoin pour Het Laatste Nieuws. « Cela a commencé par une vingtaine de personnes qui ne respectaient pas les règles, mais on est vite monté à 100 ou 150 ».

Honderden jongeren troepen samen voor openluchtfeest in Antwerps Droogdokkenpark: “Het duurde zeker drie uur” https://t.co/YYfvkLSLVR — VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS) February 21, 2021

La police est intervenue pour disperser les manifestants, mais il était déjà trop tard, selon ce témoin. « A leur arrivée, les plus gros fêtards étaient déjà partis ».

Un carnaval à Liège

Mais Anvers n’est pas la seule ville où a eu lieu un rassemblement clandestin. Comme le rapporte RTL, des centaines de personnes se sont réunies samedi dans le quartier Saint-Léonard de Liège pour un carnaval clandestin. « C’est la fête, tout simplement. On profite un peu. Le couvre-feu, etc. on en a marre. La culture est en train de mourir. Là on les fait vivre un peu », a réagi une participante.

Un dossier a été transmis au parquet qui devra déterminer qui sont les organisateurs de l’événement.