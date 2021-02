Quelques conseils pour protéger son compte Google du piratage

L’annonce récente de l’acquisition et du partage par des pirates de plus de trois milliards de mots de passe Gmail et Hotmail rappelle à quel point il est important de protéger ses comptes en ligne, au-delà du classique mot de passe. Voici quelques conseils pour sécuriser une bonne fois pour toute son compte Google et ne laisser personne prendre la main sur vos données personnelles.

S’il est un compte particulièrement sensible pour une majorité d’internautes, c’est bien celui relatif à ses activités sur Google. Outre l’accès à ses mails, il donne en effet accès à une multitude de services prisés par la majorité des internautes : le stockage en ligne (Drive, Photos), le travail collaboratif (Docs, Sheets), la vidéoconférence (Meet), la cartographie (Maps), etc. Il est aussi au coeur du bon fonctionnement de son smartphone sous Android. Il est donc indispensable de sécuriser au maximum ce compte.

Première étape : choisir un bon mot de passe

Tout bon mot de passe qui se respecte doit être complexe. Il doit se composer d’une suite de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux. pour s’en souvenir il est possible de faire usage d’un moyen mnémotechnique, comme retenir les premières lettres de chaque mot d’une phrase ou d’un titre de chanson par exemple. Il faudra par ailleurs penser à répéter l’opération tous les deux ou trois mois.

Deuxième étape : la double authentification

Malgré tous vos efforts il est néanmoins possible que votre mot de passe soit un jour dérobé. C’est pourquoi il est indispensable d’opter pour la double authentification. Cela signifie qu’accéder à son compte nécessite une validation, par SMS ou via une application dédiée. La validation en deux étapes permet de fait d’empêcher à un pirate informatique d’accéder à votre compte, même s’il possède votre mot de passe. A défaut du classique code à recevoir par SMS, vous pouvez aussi opter pour l’application des codes générés Google Authenticator, disponible gratuitement sous Google Play (Android) et l’App Store (iOS).

Troisième étape : les outils de récupération

Il est également vivement conseillé de communiquer un numéro de téléphone et une adresse e-mail de récupération afin de pouvoir être averti en cas d’activité suspecte sur votre compte mais aussi et surtout afin de pouvoir en récupérer l’usage si vous en perdez un jour l’accès.

Dernière étape : le check-up complet

Enfin, le check-up sécurité, à découvrir également sur la section « Sécurité » de son compte Google consiste à vérifier que votre compte coche bien toutes les cases et qu’il est définitivement sécurisé. Vous pourrez y retrouver et gérer la liste des appareils connectés au compte, des derniers événements inhabituels liés à la sécurité du compte, des applications disposant d’un accès à vos données, etc.

Rendez-vous sur votre compte Google pour configurer toutes vos options de sécurité : myaccount.google.com/security