Voici les nombreuses inventions inspirées par la Covid-19

Des inventions high-tech inspirées par la crise de la Covid-19 et permettant de vivre «sans contact» ont vu le jour ces derniers mois. Des objets et technologies qui nous permettront de mieux vivre les prochaines pandémies.

Plutôt effrayantes ou très utiles? Peut-être les deux… Quoi qu’il en soit, ces nouvelles inventions marquent un changement sociétal créé par la pandémie de Covid-19. Un changement qui devrait s’inscrire dans la durée.

Des masques high-tech

Le masque, devenu un outil indispensable durant cette pandémie, se «technologise». Prenez par exemple le Nuo 3D. Produit aux États-Unis, il est imprimé en 3D, sur mesure, pour s’adapter à chaque visage. Il reste ainsi bien en place. Léger et lavable, il possède deux valves pour faciliter la respiration et est équipé de filtres jetables très performants.

Le chinois Huami a quant à lui dévoilé au mois de juin dernier un masque transparent et auto-nettoyant. Un petit ventilateur et des lampes à UV désinfectent le masque lorsqu’il est branché à un port usb. Pas mal, non?

On trouve aussi des masques plus funs. Un jeune développeur américain de jeux vidéo a par exemple montré comment créer un masque en tissu lumineux qui imite les mouvements de la bouche. Le masque détecte la voix et la convertit en signaux lumineux formant un sourire.

Autre projet complètement fou: une combinaison protectrice pour les fêtards! Cette combinaison, signée Micrashell, se compose notamment d’un respirateur enveloppant la tête, d’une caméra, de haut-parleurs et d’une batterie. Pour faire la fête en toute sécurité!

Des claviers holographiques

Le paiement sans contact s’est déjà généralisé, il s’agit maintenant de s’attaquer aux claviers et autres boutons-poussoirs qui pourraient nous contaminer…

En Chine, certains hôpitaux et immeubles de bureaux sont équipés de panneaux de commandes «sans contact». On peut aussi acheter un ticket de métro sans rien toucher, grâce à Easpeed Technology. Les écrans, claviers ou boutons physiques du distributeur de tickets sont remplacés par des projections de type holographique.

«Casser les chaines de contamination en adoptant l’hologramme actif»: c’est aussi le credo de MZ Technologie, une société française proposant des boîtiers pour les ascenseurs. Ces boîtiers font apparaître un clavier qui flotte dans l’air et sur lequel l’utilisateur retrouve les différents boutons. Il existe aussi déjà des ascenseurs commandés par la voix.

Premier humain artificiel

Lors du Consumer Electronic Show (virtuel) de Las Vegas, la startup Neon.life a présenté son tout premier humain artificiel. Il ressemble à un être humain, se comporte comme tel mais est virtuel et créé par calcul d’ordinateur. «Même s’ils ressemblent à de véritables êtres humains et ont été modelés à partir de personnes existantes, les NEON ont une personnalité unique, des expressions, mouvements et discours qui leur sont propres. Ils ne seront jamais une copie conforme de quelqu’un», confie la startup.

La galerie d’êtres humains doit servir en boutique à communiquer avec les clients de la manière la plus naturelle possible. Dans le futur, ces êtres humains virtuels pourraient aussi remplacer des présentateurs TV ou même des acteurs. Moins de contacts, moins de contaminations.

Spectacle virtuels

De nombreuses stars se sont lancées dans les concerts virtuels payants durant le confinement. C’est Jean-Michel Jarre qui avait lancé l’idée au mois de mai. «On peut emmener les gens avec nous en direct dans des mondes virtuels qu’on ne peut pas créer sur scène», disait alors le maître des shows spectaculaires.

Désormais, Spotify intègre un agenda des concerts virtuels à son application. Fin octobre, Billie Eilish avait donné un concert virtuel en récréant son décor en 3D.

SOUTH PASADENA, CA – APRIL 23: 11-year-old Ansel, the photographers son, plays Fortnite featuring Travis Scott Presents: Astronomical on April 23, 2020 in South Pasadena, California. Travis Scott + Cactus Jack have partnered with Fortnite to produce Astronomical, a one of a kind in-game experiential performance and the world premiere of a new song. Neilson Barnard/Getty Images/AFP

Certains artistes ont aussi utilisé des jeux vidéos comme Minecraft ou Fortnite pour pouvoir se produire, en utilisant un avatar. Fin avril, 28 millions de spectateurs ont assisté à un immense concert virtuel donné par le rappeur Travis Scott sur Fortnite. Impressionnant!

Le 14 juin 2020, le Grand Théâtre dramatique Tovstonogov de Saint-Pétersbourg avait été recréé dans le jeu Minecraft pour une représentation raccourcie de La cerisaie, de Tchekhov.

Réunions de travail 2.0

Avec la pandémie, les réunions de travail sur Zoom ou Teams sont devenues la norme. Le réseau Linkedin a même lancé des «virtual events» à destination des entreprises. Mais certains ont eu l’idée de donner un côté plus ludique à ces réunions virtuelles un peu trop «classiques».

Plusieurs PME américaines ont, par exemple, organisé des réunions de travail dans le jeu d’action Red Dead Redemption 2, dont l’univers se situe dans le Far West. On a vu pire comme idée de meeting!

Et pourquoi pas participer à un escape game virtuel pour resserrer les liens entre collègues? Sur Moonshot par exemple, des équipes comprenant jusqu’à 100 personnes peuvent s’affronter. Sympa comme incentive. Même si le réel a toujours une saveur plus particulière…