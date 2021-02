VIDEOS. Isabelle Balkany rejoint l’émission de Cyril Hanouna, les internautes furax

Ce jeudi, Isabelle Balkany était l’invitée de Cyril Hanouna sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». L’ancienne adjointe au maire de Levallois-Perret est revenue sur sa condamnation et celle de son mari. Baba a ensuite indiqué que l’épouse Balkany ferait partie des chroniqueurs de « Balance ton poste » d’ici deux semaines.

La polémique n’est jamais bien loin lorsque Cyril Hanouna est à la tête d’une émission de télévision. Ce jeudi, le présentateur recevait Isabelle Balkany, qui a récemment été condamnée par la justice française. Celle-ci a confié qu’elle et son mari devaient désormais porter un bracelet électronique.

« Nous avons caché au fisc du patrimoine familial (…) La condamnation que nous avons eue, nous la méritons. Je ne suis pas une femme à bijoux donc ça va me changer », a-t-elle plaisanté à propos de sa surveillance électronique.

L’épouse Balkany s’est ensuite confiée à propos de l’incarcération de son mari et sa tentative de suicide, affirmant que c’était désormais du passé: « Je vais mieux mais je vais vous dire, j’ai une nécessité absolue, c’est de continuer à faire marcher mes neurones, la retraite intellectuelle pour moi c’est insupportable. »

Nouvelle chroniqueuse de « Balance ton Post »

C’est alors que Baba a fait une annonce pour le moins surprenante, puisqu’il a affirmé qu’Isabelle Balkany rejoignait son équipe de chroniqueurs: « Alors Isabelle va être avec nous dans Balance Ton Post, dans deux semaines. »

La Française de 73 ans l’en a remercié sur Twitter: « Merci Cyril Hanouna de ton, de tes courage(s), celui de l’Amitié et celui de la Liberté de parole pour tous, mon combat depuis toujours ! Heureuse et fière de faire partie de ta belle équipe de Balance Ton Post. »

Les internautes furieux

Il n’en fallait pas plus pour énerver un certain nombre d’internautes, déçus de voir une personne condamnée par la justice bénéficier de cette médiatisation. « Avec elle je ne regarderai plus jamais. Et dommage parce que j’adore l’émission. Mais inviter des voleurs, corrompus, menteurs … c’est une honte et ma décision est définitive », « Dans ce cas je ne regarderai plus Balance Ton Post, c’est honteux de lui offrir une tribune. En plus je suppose qu’elle sera payée. Les bras m’en tombent », « Donner la parole à tous c’est bien, filer un micro à des escrocs comme les Balkany, c’est insulter les téléspectateurs. Ça va trop loin », a-t-on pu lire parmi les commentaires.

