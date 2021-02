VIDEO. Arrêtés pour avoir maltraité les animaux d’un zoo, ils demandent la protection policière

Des jeunes adultes qui se sont filmés en train de maltraiter les animaux d’un zoo demandent désormais d’être placés sous protection policière.

Ils s’appellent Jason, Coral et Brad et ont tous 22 ans. Il y a peu, ils ont été arrêtés après que des images les montrant en train de s’en prendre violemment à des animaux du zoo de Marwell, au sud de l’Angleterre, ont tourné sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, ils sont victimes de harcèlement en ligne et ont demandé à la police de les protéger.

Sur les images, on pouvait notamment les voir s’en prendre à une girafe ou à un tigre. « Nous sommes au courant que des vidéos dérangeantes montrant nos animaux circulent en ligne et nous soutenons la police dans leur enquête. Nos animaux sont tous en sécurité et ceux concernés sont suivis avec attention par nos experts animaliers », a déclaré un porte-parole.

Particulièrement touché par la pandémie, le zoo regarde désormais vers le futur avec appréhension. Un crowdfunding a été lancé pour lui venir en aide et près de 120.000€ ont déjà été récoltés.