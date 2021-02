Le concept de l’apocalypsing fait trembler la génération Z

Non, la fin du monde n’est pas aussi proche que certains le croient… Sauf pour les célibataires qui ont fait de l’apocalypsing leur nouveau mantra amoureux, consciemment ou non. Un comportement qui n’est pas né d’hier, mais qui s’est accentué avec la pandémie mondiale, et qui se caractérise par le fait de se lancer à corps perdu dans une nouvelle relation… comme si celle-ci était la dernière. Tout un programme !

L’incertitude. C’est sans doute la cause première de cette nouvelle tendance, l’apocalypsing, qui consiste à traiter chaque nouvelle relation amoureuse comme si c’était la dernière. Un concept qui peut en effrayer plus d’un.e, mais qui fait également de plus en plus d’adeptes ces derniers mois. Tout droit venue d’outre-Atlantique, la tendance s’est renforcée avec la pandémie mondiale ; les célibataires redoutant un nouveau confinement à vivre en solo, sans possibilité de rencontrer (physiquement) l’être aimé.

Le site de rencontres Plenty Of Fish est l’un des premiers à avoir mis en lumière ce nouveau concept qui toucherait plus particulièrement la Génération Z, née après 1997. Après avoir sondé près de 2.000 de ses membres américains, la plateforme a fait savoir en novembre dernier que la tendance allait exploser en 2021, et qu’un tiers des célibataires connaissaient quelqu’un qui avait déjà foncé tête baissée dans l’apocalypsing. Ce n’est pas tout puisque près d’un tiers des sondés issus de la Gen Z ont admis le faire eux-mêmes.

En couple à tout prix ?

La volonté de se mettre en couple – autrement dit de ne pas être seul – est si forte que les célibataires, une fois leur crush dans la poche, font tout pour que cela devienne rapidement – très rapidement – une relation sérieuse. Pas de temps à perdre en somme, tout est fait, consciemment ou inconsciemment, pour en finir avec cette période de célibat. A-t-on réellement besoin de préciser que ce comportement ne présente pas que des avantages ? Cette détermination à se mettre en couple « coûte que coûte » pourrait notamment vous faire fermer les yeux sur des défauts/comportements négatifs qui n’auraient jamais obtenu vos faveurs en temps normal. Faire l’impasse sur cette période où l’on se découvre – progressivement – peut également se révéler néfaste à terme. Attention donc…

Notons, parmi les autres tendances mises en lumière par Plenty Of Fish, la notion de « Sanitizing », qui n’a pour le coup rien à voir avec la crise sanitaire. Cela consiste, et c’est de plus en plus courant ces dernières années, à « désinfecter » ses réseaux sociaux de toutes les photographies qui feraient écho à une relation passée. L’expression « tourner la page » semble plus que jamais prendre tout son sens.