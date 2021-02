« J’ai tout de suite senti le malaise quand j’ai croisé le regard de sa secrétaire »: des révélations chocs sur PPDA

Alors qu’une enquête judiciaire pour viols a été ouverte cette semaine contre Patrick Poivre d’Arvor, le Parisien a collecté plusieurs témoignages mettant à mal le comportement de l’ancien présentateur vedette de TF1.

« A la rédaction de TF1 et plus largement dans le monde de la télévision, l’accusation de viol dont fait l’objet Patrick Poivre d’Arvor ne surprend pas », écrit d’emblée le Parisien, évoquant « l’obsession du journaliste pour les femmes ». Dans son article, le journal français diffuse le témoignage de plusieurs femmes, toutes anonymes, qui peignent le portrait d’un homme « oppressant et influent ». « Dès qu’une stagiaire arrivait, la première chose qu’on lui disait c’est ‘Fais gaffe, ne monte jamais seule dans l’ascenseur avec PPDA' », témoigne par exemple une journaliste.

Une autre, « mise en garde sur sa réputation », se souvient d’un entretien d’embauche « humiliant » dans le bureau de la star de TF1. « J’ai tout de suite senti le malaise quand j’ai croisé le regard de sa secrétaire. Je lui ai donné mon CV. Il l’a jeté à la poubelle sans même le regarder. Je me suis sentie humiliée. Je me suis levée pour partir et lui s’est levé pour essayer de m’embrasser. Je lui ai dit : ‘Arrêtez Patrick, ça ne va pas !’ Et ça s’est arrêté là ».

Il nie les accusations

Mais c’est finalement le questionnement d’une reporter avec qui PPDA a travaillé pendant dix ans qui résume le mieux tous ces témoignages. « A chaque fois qu’un scandale MeToo éclate, je ne peux m’empêcher de me demander pourquoi rien ne sort sur Patrick Poivre d’Arvor? » .

De son côté, PPDA dénonce « une dénonciation calomnieuse inspirée par une quête de notoriété inconvenante » et se dit prêt à coopérer avec la justice. « Bien évidemment ces accusations sont absurdes et surtout mensongères. Il les récuse fermement », ajoute son avocat.