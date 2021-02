Deux ans après une overdose quasi-fatale, Demi Lovato se confie sur ses séquelles

En juillet 2018, Demi Lovato a été hospitalisée durant deux semaines après une overdose qui a failli lui coûter la vie. Plus de deux ans plus tard, elle raconte comment cette expérience a changé sa vie.

Dans la bande-annonce d’un reportage sur sa vie qui sera diffusé le 23 mars sur YouTube, Demi Lovato est revenue sur son overdose presque fatale vécue il y a deux ans et demi. « J’ai fait trois attaques et une crise cardiaque. Les docteurs ont dit qu’il me restait entre cinq et dix minutes à vivre », se souvient-elle.

« J’ai eu des dommages cérébraux et je dois encore vivre avec les conséquences », a-t-elle détaillé en conférence de presse ce 17 février, juste après l’annonce du documentaire. « Je ne conduis pas car j’ai des angles morts dans ma vision. J’ai aussi eu beaucoup de mal à lire durant un long moment ».

Avant de conclure. « Cela me rappelle ce qui pourrait arriver si je retournais dans cet endroit sombre. Je suis reconnaissante de ces rappels, mais je suis aussi reconnaissante de ne pas avoir dû faire beaucoup de rééducation. La ‘rehab’ a surtout eu lieu d’un point de vue émotionnel et thérapeutique ».