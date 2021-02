La Covid-19 peut conduire à la gangrène, selon une nouvelle étude

Une nouvelle étude américaine, relayée par Metro UK, révèle qu’une forme sévère de Covid-19 peut conduire à des symptômes graves comme la gangrène car le corps s’attaque lui-même.

Des chercheurs de l’université de Northwestern ont découvert que le système immunitaire est responsable des symptômes «à long terme et bizarres» observés chez les patients atteints de Covid sévères.

La plupart des personnes qui attrapent le virus souffrent des trois principaux symptômes – une toux persistante, une perte de goût et d’odorat et une température élevée. D’autres signes courants du virus comprennent des douleurs musculaires et des articulations, et environ un tiers des personnes sont asymptomatiques.

Toutefois, certains patients ont des symptômes beaucoup plus graves, tels que des poussées de polyarthrite rhumatoïde et une myosite auto-immune, communément appelées « orteils Covid ».

Le coupable : notre système immunitaire

Les chercheurs de l’université de Northwestern ont utilisé des radios pour identifier le responsable de ces symptômes à long-terme graves : notre propre système immunitaire. « Nous avons réalisé que la Covid pouvait déclencher une attaque du corps de différentes manières, ce qui peut entraîner des problèmes rhumatologiques qui nécessitent une gestion à vie », explique l’auteur de l’étude, le Dr Swati Deshmukh.

Les chercheurs ont analysé les données de patients qui se sont présentés à l’hôpital Northwestern Memorial entre Mai 2020 et décembre 2020. Ceux présentant des symptômes persistants ont passé une IRM, un scanner ou une échographie.

« Inflammations, hématomes ou gangrène »

Certains scans ont révélé des inflammations, des nerfs endommagés et des caillots sanguins, causés par le système immunitaire du corps en réponse au virus. « Nous pourrions voir des gonflements ou inflammations des tissus, des hématomes ou de la gangrène », explique encore le Dr Swati Deshmukh. « Chez certains patients, ce sont les nerfs qui sont atteints et chez d’autres, on constate une altération de la circulation sanguine. », ajoute-t-il.

L’imagerie radiologique, comme l’IRM ou le scanner, pourrait aider les médecins à orienter les patients dans la bonne direction en ce qui concerne le traitement, conclut l’étude.