Jusqu’à 17° attendus ce week-end : pourquoi le thermomètre fait-il le grand écart ?

La semaine dernière, des températures record ont été enregistrées par l’Institut royal météorologique (IRM) : le thermomètre est descendu jusqu’à -8,6 ºC à Uccle mercredi dernier. Pourtant, c’est un temps printanier qui nous attend ce week-end : les maxima atteindront 16 et 17° pour les journées de samedi et dimanche. Le thermomètre montra même jusqu’à 18° lundi prochain. Soit un écart de 26° en à peine… douze jours. Alors, comment expliquez cet écart colossal en si peu de temps ?

Contrairement à ce que l’on pourrait spontanément croire, cela n’est pas dû au dérèglement climatique. Cet effet « yoyo » proviendrait du changement de provenance des vents et des masses d’airs.

« Dans la partie nord de l’Europe, c’est encore l’hiver. Dans la partie sud, c’est déjà le printemps », souligne au micro de RTL David Dehenauw, météorologue à l’IRM. « Quand le vent change de direction, on peut avoir des contrastes thermiques importants en Europe, et particulièrement en Belgique, car la Belgique se trouve au milieu ».

« La semaine passée, on a eu un vent de secteur Est à Nord-Est avec un flux de l’air très froid venant de la Russie. Le vent a changé et va, dans les prochains jours, venir encore plus fort du sud. Le vent sera en provenance de l’Afrique, où les températures sont déjà plus chaudes », complète le météorologue.

Si les températures devraient retourner à la normale de saison en fin de semaine prochaine, nul doute que les Belges seront nombreux à profiter de ce week-end doux et ensoleillé qui s’annonce !