Des volontaires sauvent des milliers de tortues de mer quasi gelées

Des dizaines de volontaires ont bravé la pire vague de froid qu’a connu le Texas ces dernières années afin de secourir plus de 4.700 tortues de mer, échouées sur les plages en raison des températures glaciales.

Une vague de froid intense s’étend sur de vastes portions des Etats-Unis, privant des millions d’Américains d’électricité. Ces conditions hivernales sont aussi extrêmement rudes pour la faune environnante, en particulier pour les tortues de mer. Elles se sont échouées par milliers sur les côtes du Golfe du Mexique, au sud du Texas. Le froid a totalement engourdi leurs petits corps et elles ont été retrouvées quasi gelées sur les plages.

Animaux à sang froid, les températures glaciales de ces derniers jours menacent leur survie. Lorsque la température de leur environnement chute brusquement, les tortues se retrouvent en état d’hypothermie : complètement léthargiques, elles ne sont plus capables de se déplacer.

Heureusement, des dizaines de volontaires se sont empressés de venir à leur secours.

My mom is retired, & she spends her winters volunteering at a sea turtle rescue center in south Texas. The cold snap is stunning the local turtles & they’re doing a lot of rescues. She sent me this photo today of the back of her Subaru. It’s *literally* turtles all the way down. pic.twitter.com/xaDRNjLDoQ

Sea Turtle Inc, association de défense de ces animaux, a orchestré ce sauvetage inédit. « Nous n’avons jamais vu autant de tortues engourdies par le froid dans le sud du Texas », ont-ils déclaré, remerciant tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour cette opération. Les années précédentes, ils recueillaient entre 100 et 500 tortues échouées. Cette année, et vu la vague de froid historique qui frappe les États-Unis, ce nombre est monté à plus de 4.700.

They ran out of space at the rescue center, so the local convention center opened its doors to turtle storage. This video was from yesterday afternoon. By the time my mom sent it to me, there were so many more that she said, “there is no empty floor space tonight.” pic.twitter.com/g6Gw7dfIOQ