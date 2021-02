PHOTO. Kit Harington et Rose Leslie (Game of Thrones), heureux parents d’un petit garçon

Carnet rose dans Game of Thrones: Kit Harington et Rose Leslie, qui sont mariés depuis 2018, sont devenus parents pour la première fois d’un petit garçon dont on ne connait pas encore le nom. Les deux acteurs, qui se sont rencontrés sur le tournage de la série, ont été photographiés en rue avec un porte-bébé.

Ce mardi, l’attachée de presse de Kit Harington a révélé que lui et son épouse Rose Leslie venaient d’avoir leur premier enfant et qu’il s’agissait d’un petit garçon. Celle-ci a précisé qu’ils étaient « très, très heureux », sans donner plus d’informations sur ce moment unique dans la vie des deux acteurs.

Kit Harington and Rose Leslie photographed with baby for first time https://t.co/omTZtm2CdF pic.twitter.com/W6cSHwYy67 — Page Six (@PageSix) February 16, 2021

Impossible, à l’heure actuelle, de dire quand est-ce que le bébé, ni son prénom. Toutefois, le couple a été aperçu main dans la main dans les rues de Londres par Page Six. Sur la photo prise au vol par un paparazzi, l’interprète d’Ygritte Porter tient le bébé contre sa poitrine.

Une annonce surprise

Rose Leslie, qui a dit « oui » à son chéri en 2018, avait annoncé sa grossesse en septembre 2020. La jeune femme avait pris la pose pour « Make Magazine » et était apparue dans une superbe robe noire qui mettait en valeur son baby-bump naissant.

Le couple s’est rencontré sur le tournage de “Game of Thrones” il y a maintenant plus de cinq ans. Les deux personnages qu’ils incarnent vivent d’ailleurs un courte romance, mais nous n’en dirons pas un mot de plus, ne souhaitant pas spoiler les quelques personnes qui ne seraient pas encore tombées sous le charme de cette série à succès.