Pour la Saint-Valentin, les écologistes remercient le personnel des transports en commun

Ecolo et Groen ont une nouvelle fois profité de la Saint-Valentin pour soutenir le personnel de trains et encourager les voyageurs à poursuivre sur la voie d’une mobilité douce.

«Cette année, nous voulons mettre tout le personnel des transports publics à l’honneur. Même au plus fort de la pandémie, ils ont assuré leurs missions et permis aux Belges de se déplacer en toute sécurité quand c’était nécessaire», déclarent les coprésidents d’Ecolo, Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet, dans un communiqué.

«Les transports en commun jouent très clairement un rôle de premier plan dans la transition vers une Belgique plus verte et plus durable. En raison du Covid, nous ressentons plus que jamais ce que le voyage peut signifier: la liberté d’aller où on le désire. Les transports publics jouent aussi ce rôle et le joueront encore plus à l’avenir. Nous soutenons par exemple le retour des trains de nuit pour pouvoir voyager en Europe et réduire d’autant les vols de courtes distances.»

«Si notre attention doit être centrée sur les utilisateurs, la condition préalable est de bénéficier d’un personnel qui est valorisé et se sent bien dans son travail à la STIB, au TEC, à De Lijn ou à la SNCB», conclut le parti.