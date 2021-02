Le plateau se poursuit, un signe « encourageant » pour Van Laethem

Le fait que l’épidémie du coronavirus en Belgique reste sur un plateau est «encourageant», a estimé vendredi le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem, lors d’une conférence de presse de Sciensano et du Centre de crise. En effet, le contexte est propice à la circulation du virus avec le froid glacial, le variant britannique plus contagieux et les écoles qui restent ouvertes.

Depuis plusieurs semaines, le nombre de contaminations et d’hospitalisations dues à une infection par le coronavirus oscillent à la baisse ou à la hausse. Ce vendredi, une diminution de 13% des nouveaux cas et une petite baisse des admissions à l’hôpital, après six jours de tendance à la hausse pour ce dernier indicateur, sont constatées.

Compte tenu «du froid, du variant britannique et du fait que les écoles restent ouvertes, c’est encourageant», note M. Van Laethem. «Le plateau reste toutefois plus élevé que ce que nous avons connu en juin et en juillet. Les soins de santé restent sous pression et la situation peut encore évoluer, que ce soit favorablement ou défavorablement», a prévenu le virologue.

Diminution de cas chez les séniors

Les contaminations baissent pour toutes les tranches d’âge, notamment pour les enfants et adolescents (-14%). Surtout, la diminution la plus importante est constatée chez les plus de 80 ans (-25%) et plus de 90 ans (-35%), qui constituent les personnes les plus à risque.

Ces bons résultats sont obtenus alors que le variant britannique, considéré comme plus contagieux, se fait lentement une place en Belgique. Pendant la première semaine de février, une infection sur trois était une contamination à ce variant. Moins de 5% des cas concernaient le variant sud-africain.

Quant à la vaccination, environ 350.000 Belges ont reçu une première dose et 131.000 une deuxième dose. «Davantage d’informations seront données en début de semaine prochaine», a indiqué M. Van Laethem, ajoutant que 17% des plus de 80 ans ont reçu une première dose et 11% de cette tranche d’âge une deuxième injection.