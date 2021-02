Voici comment les Mayas se droguaient de façon récréative

Les équipes de l’université de Washington ont récemment découvert des traces de drogues dans des pots mayas. Il s’agirait, rapporte WSU Insider, de la première fois qu’autre chose que du tabac, à savoir une rose d’Inde, était retrouvé dans un tel récipient.

Saviez-vous que nos ancêtres mayas étaient des adeptes de la drogue récréative? Des scientifiques ont récemment retrouvé des traces de rose d’Inde, ou cempasuchil, au fond d’anciens pots mayas. Cette plante, originaire du Mexique, était généralement utilisée lors de rituels chamaniques et pour ses vertus médicinales.

Mais les experts de l’université de Washington ont découvert qu’elle était aussi mélangée au tabac pour un usage récréatif. C’est en inspectant 14 récipients en céramique qu’ils l’ont réalisé. Au total, ils ont pris huit ans pour mettre au point une technique capable d’analyser ces trouvailles. Cette méthode pourrait également être utilisée avec d’autres types de plantes psychoac­tives ou non, qui ont été fumées, mâchées ou prises chez les Mayas et d’autres socié­tés préco­lom­biennes.

Un nouveau champ des possibles

« Nous élar­gis­sons les fron­tières de la science archéo­lo­gique afin de pouvoir mieux étudier dans le temps les rela­tions que les gens ont entre­te­nues avec un large éven­tail de plantes psychoac­tives, qui étaient (et conti­nuent d’être) consom­mées par les humains partout dans le monde », a expliqué Shannon Tushingham, à l’origine de l’étude. « Il existe de nombreuses façons ingé­nieuses avec lesquelles les gens gèrent, utilisent, mani­pulent et préparent les plantes indi­gènes et les mélanges de plantes, et les archéo­logues commencent seule­ment à grat­ter la surface de l’an­cien­neté de ces pratiques. »

L’équipe de chercheurs est actuellement en pourparlers avec d’autres institutions mexicaines pour avoir un accès à leurs contenants d’époque. En explorant ces objets, ils espèrent trouver les moyens qu’utilisaient les Mayas pour se droguer.