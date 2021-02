VIDEO. Fatigué, un facteur refuse d’aider une dame de 78 ans ayant chuté

En Ecosse, la vidéo d’un facteur n’aidant pas une personne âgée dans le besoin fait beaucoup parler d’elle. Sur les images, on le voit lui refuser de l’aide parce qu’il est trop fatigué, alors que cette dame de 78 ans est dans une fâcheuse position.

Partout en Europe, les conditions météorologiques sont particulièrement glissantes et rendent les trottoirs dangereux, notamment pour les personnes âgées. La pauvre Patricia, une Ecossaise de 72 ans, en a fait l’expérience, elle qui s’est retrouvée les quatre fers en l’air suite à une mauvaise chute.

Celle-ci a tenté comme elle pouvait d’appeler à l’aide, et elle a capté l’attention d’un facteur passant par là, qui n’a cependant pas daigné lui venir en aide. « Je ne peux pas vous aider, je suis trop crevé », dit-il sur la vidéo partagée par la nièce de Patricia.

Sous le choc

« J’étais choquée et dégoûtée. Je m’occupe de ma tante depuis septembre. Je pensais au début que ce n’était pas possible, personne ne laisserait une femme de 72 ans sur le sol. Mais ensuite, j’ai vu la vidéo. J’étais incrédule. Si je n’avais pas vu la vidéo, je ne l’aurais pas crue », explique Sheryl au Scottish Sun.

Heureusement, d’autres voisins sont venus en aide à la retraitée, qui n’en revenait pas de l’attitude du facteur. Plus de peur que de mal pour l’Ecossaise, qui s’en sort sans bobos. Du côté de la société qui emploie le facteur, on déclare: « Royal Mail attend les plus hauts standards de comportement de la part de notre personnel lors des livraisons et des collectes à tout moment. Nous rappelons régulièrement à nos postiers et postières le rôle important qu’ils jouent dans leurs communautés locales. Nous avons été très désolés d’apprendre cet incident et la détresse que cet incident a causée. Nous sommes en contact avec le client concerné et allons enquêter sur cet incident. »