Un jeune hacker belge dérobe des millions aux célébrités américaines

Un mineur belge, de Roulers, en Flandre, faisait partie d’un gang international de pirates informatiques qui a hacké plusieurs stars américaines. Plus de 80 millions € en crypto-monnaie ont été dérobés.

Un gang international de hackers vient d’être démantelé par Europol. Parmi eux se trouvait un jeune belge, encore mineur, résidant à Roulers, en Flandre occidentale.

Ces pirates informatiques avaient pris pour cibles une série de célébrités américaines. Après avoir piraté leurs téléphones portables, ils ont volé leurs informations personnelles et ont également dérobé plus de 100 millions $ en crypto-monnaie, soit plus de 82 millions €.

L’identité des stars hackées n’a pas été révélée. Il s’agirait d’influenceurs célèbres, de sportifs de haut niveau et des musiciens.

Dix personnes arrêtées

L’enquête internationale a duré plus d’un an. C’est en janvier 2020 qu’un des hackers du gang avait été identifié par la police belge. Il s’agissait d’un jeune homme, encore mineur. Quatre mois plus tard, une perquisition a eu lieu à son domicile de Roulers. Divers supports de données ont été saisis, ainsi que plusieurs portefeuilles contenant des pièces cryptées, des bijoux et des articles de luxe.

Cette opération a permis aux enquêteurs de mettre la main sur de précieuses données. Ce mercredi, Europol a annoncé qu’au total, dix personnes avaient été arrêtées dans plusieurs pays européens.