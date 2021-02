Un expert s’interroge sur les voyages durant le congé de Pâques

Les voyages non-essentiels sont interdits sur notre territoire jusqu’au 1er avril, soit juste avant le début des vacances de Pâques. Pour Geert Molenberghs, il n’est pas exclu que les Belges puissent profiter des voyages durant ce congé très attendu, si les chiffres le permettent. L’expert comprend la frustration, mais reste prudent.

Vendredi dernier, le Comité de concertation a décidé de prolongé toutes les mesures relatives à la Covid-19 jusqu’au 1er avril, à commencer par les voyages non-essentiels interdits. Cette mesure devait prendre fin le 1er mars, mais le gouvernement a tenu à se montrer prudent étant donné la situation épidémiologique actuelle.

Alexander De Croo s’en est justifié en affirmant que cette prolongation servait surtout à des fins légales, mais que des assouplissements pourraient être prévus. De prime à bord, un Comité de concertation est attendu le 26 février prochain, voire au début du mois de mars, afin d’envisager certains de ces assouplissements. Le gouvernement pourrait alors décider de lever l’interdiction de voyages non-essentiels avant le 1er avril.

Mais qu’en sera-t-il si les chiffres ne diminuent pas? Des sources gouvernementales affirment qu’il ne s’agit pas d’une raison suffisante pour faire une croix sur les vacances de Pâques.

Un expert prudent

L’épidémiologiste Geert Molenberghs explique que les chiffres seront une nouvelle fois déterminants avant de prendre une telle décision: « Je sais que les gens aiment faire des projets, surtout quand il s’agit de voyager, mais nous sommes encore à sept semaines des vacances de Pâques. »

« Nous nous en sortons plutôt bien actuellement et si nous pouvons éviter la troisième vague, nous pouvons être optimistes. Mais est-ce une bonne idée de tout rouvrir à Pâques? Je ne sais pas. Le variant britannique est présent dans le pays depuis un certain temps, et il y a aussi les variants sud-africain et brésilien. Si nous pouvons maintenir ces chiffres, allons-nous autoriser les voyages? L’interdiction a été décidée justement sur base des chiffres. Et même si la situation s’améliore, est-ce une raison pour autoriser les voyages? », s’est questionné l’expert auprès de nos confrères de « Het Laatste Nieuws ».