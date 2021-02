La ministre wallonne de la Santé envisage un déconfinement prudent dans 15 jours

La ministre wallonne de la Santé Christie Morreale a évoqué jeudi le début d’un «déconfinement prudent» d’ici 15 jours, soit à la date du prochain Comité de concertation programmé le 26 février.

«On est à la fin d’un processus, à quinze jours sans doute d’un déconfinement partiel si les chiffres – il faut toujours rester prudents – continuent de s’améliorer», a indiqué Mme Morreale (PS) sur le plateau de Jeudi en prime (RTBF).

Elle a cité les chiffres des hospitalisations et contaminations, mais aussi la finalisation de la vaccination en maisons de repos. La deuxième dose a été donnée à quasi toutes ces institutions, à l’exception des quelques-unes qui avaient un foyer de covid-19, a-t-elle relevé. «Ca veut dire qu’elles vont être protégées dans 15 jours, on peut alors considérer que les maisons de repos vont vivre un déconfinement prudent».

Un espoir au bout du tunnel

«Les Belges ont fait beaucoup d’efforts et l’on sent que la lumière est au bout du tunnel. On va pouvoir doucement lever (les restrictions aux) libertés, mais pas trop vite, car en septembre dernier on a été un peu trop vite dans la dernière étape», a ajouté Christie Morreale.

Le Comité de concertation du 5 février dernier a déjà annoncé la réouverture des salons de coiffure pour ce samedi 13 février et ouvert des perspectives pour d’autres métiers non-médicaux de contacts pour le 1er mars. Mais il a aussi prolongé les restrictions prévues dans l’arrêté du 28 octobre 2020 jusqu’au 1er avril 2021, dans un souci de sécurité juridique au-delà du 1er mars. «Cette prolongation n’exclut pas pour autant des décisions ou modifications dans l’intervalle», avait indiqué le «Codeco».

Step by step

Mercredi soir, le Premier ministre Alexander De Croo a indiqué que le relâchement des mesures sanitaires se ferait «étape par étape», et sans doute par secteur, répétant que la situation épidémiologique en Belgique était relativement bonne par rapport à celle qui prévaut dans d’autres pays européens.