Décès tragique de Dazharia Shaffer, star de TikTok

Suivie par plus de 1,5 million de personnes sur TikTok, Dazharia Shaffer était l’une des stars de ce réseau social. La jeune femme de 18 ans est décédée le 8 février.

Depuis quelques mois, Dazharia Shaffer cartonnait sur TikTok. La jeune américaine de 18 ans partageait son quotidien, ses danses et ses délires avec ses 1,6 million d’abonnés sur la plateforme. Malheureusement, ce mercredi 10 février, son père a confirmé son décès.

« J’aurai juste aimé qu’elle me parle de son stress et de ses idées suicidaire »

La jeune femme de 18 ans s’est donné la mort le 8 février dernier. « Je voudrais remercier tout le monde pour leur amour et leur soutien pour ma fille. Malheureusement, elle n’est plus de ce monde et est dans un meilleur endroit. Ma fille Dazharia nous a quittés trop tôt. Elle était ma meilleure amie et jamais je n’ai été préparé à enterrer mon enfant. Elle était si heureuse et était surexcitée lorsque j’arrivais à la maison après un bout de temps sur les routes », a écrit Raheem Alla.

« J’aurais juste aimé qu’elle me parle de son stress et de ses idées suicidaires. On aurait pu l’aider à surmonter tout ça. J’aimerais te tenir dans mes bras encore une fois. Maintenant, je suis rentré à la maison et tu ne m’attends plus. J’ai dû te laisser t’envoler avec les anges », a poursuivi son papa dans un message poignant.

Sa famille lance une cagnotte en ligne

Quelques heures avant de se suicider, Dazharia Shaffer a publié plusieurs vidéos en Story sur Instagram dans lesquelles elle chante et elle danse tout en écrivant que ce serait sa dernière publication.

Ce mercredi, les proches de la jeune femme de 18 ans ont lancé une cagnotte en ligne afin de récolter de l’argent pour financer ses funérailles. En un peu moins de 24h, ils avaient déjà récolté un peu plus de 4.000 $.