Yves Coppieters souhaite des assouplissements avant le printemps

L’épidémiologiste Yves Coppieters s’est confié longuement dans les colonnes du quotidien 7sur7.be. L’expert a estimé qu’un changement de stratégie était nécessaire et qu’une relance du sport en extérieur et de la culture, sous certaines conditions, devait figurer sur le tableau des priorités pour le bien-être de la population belge.

Ce samedi, les coiffeurs pourront finalement rouvrir leurs salons, après des mois d’attente. Pour l’épidémiologiste Yves Coppieters, qu’importe le risque que comporte cette mesure, elle était indispensable: « Toute réouverture de tout secteur peut être un élément pour faire remonter les chiffres. Mais un an après l’éclatement de l’épidémie, on ne peut plus se permettre de ne pas prendre ce risque-là. La situation devient intenable sur le plan social, économique, etc. Si les coiffeurs respectent le protocole tel qu’il est défini (masque, ventilation…) et que des contrôles sont opérés pour s’assurer que cela est bien appliqué, je ne pense pas que le profil de l’épidémie va radicalement changer. »

Dans un entretien avec 7sur7, l’expert est revenu sur sa vision de la pandémie, et a confié qu’un changement de stratégie était, à ses yeux, nécessaire. « Je pense notamment à la culture et au sport en extérieur. On ne peut pas dire demain: “On rouvre toutes les salles de spectacle”. Mais la réouverture des salles qui sont capables d’appliquer le protocole et dans lesquelles il n’y a aucun risque pour les clients, devrait être envisagée. Cela peut vraiment contribuer à reprendre espoir et à améliorer la santé mentale, sans avoir une incidence fondamentale sur les différents indicateurs. On ne peut pas vivre plus longtemps comme cela », a précisé Yves Coppieters.

L’horeca peut aussi espérer

En ce qui concerne l’horeca, l’épidémiologiste est favorable à une réouverture du secteur dès que la météo le permettra: « Quand les beaux jours reviennent, il faut songer à relâcher tous les secteurs où des activités en extérieur sont possibles. J’inclus évidemment l’horeca dans cette liste. Regardez en Italie, les terrasses fonctionnent et les restaurants restent ouverts jusqu’à 18h. Cela me semble être un protocole tout à fait raisonnable une fois que les conditions climatiques le permettront en Belgique. »

Pour lui, le chiffre des 800 contaminations à atteindre pour envisager des assouplissements est devenu obsolète: « Il faut savoir que le seuil des 800 contaminations par jour n’est basé sur aucun élément et c’est un critère qui est trop dépendant du testing. Si vous augmentez votre capacité de tests, vous allez recenser davantage de cas positifs. Ce chiffre a été décidé avant l’arrivée des variants et ne tenait pas compte de l’évolution de la vaccination qui est censée diminuer la propagation des transmissions. »