Plusieurs actrices décrivent l’enfer sur le tournage de Buffy contre les vampires

Charisma Carpenter a accusé Joss Whedon, le créateur de la série « Buffy contre les vampires », de comportements inappropriés lors du tourage. Elle a notamment reçu le soutien de Sarah Michelle Galler et Amber Wilson.

Ce 10 février, l’actrice Charisma Carpenter, qui incarnait Cordelia dans « Buffy contre les vampires » est sortie du silence et s’est attaquée à Joss Whedon, le créateur de la série.

Ph. Press Association

Charisma Carpenter accuse Joss Whedon

« Pendant près de 20 ans, je me suis tue et j’ai même trouvé des excuses à des événements qui me traumatisent encore aujourd’hui. Joss Whedon a abusé de son pouvoir à de nombreuses reprises sur les plateaux de tournage de Buffy et Angel ». L’actrice américaine révèle que l’homme menaçait régulièrement de la virer et l’aurait notamment traité de grosse alors qu’elle était enceinte de quatre mois. Pire, il lui aurait demandé si elle comptait garder le bébé. « Il m’a accusée de saboter la série avant de me virer la saison suivante dès que j’ai accouché », affirme Charisma Carpenter dans une publication sur Twitter.

Sarah Michelle Gellar apporte son soutien

Sarah Michelle Gellar a apporté son soutien à sa collègue. « Bien que je sois fière d’avoir mon nom associé à Buffy Summers, je ne veux pas être associée pour toujours au nom de Joss Whedon », a écrit sur Instagram l’actrice aujourd’hui âgée de 43 ans. Elle a précisé qu’elle ne ferait aucune autre déclaration sur le sujet mais qu’elle apportait son soutien à toutes les victimes d’abus et qu’elle était « fière de celles qui prennent la parole ».

« Beaucoup de dégâts ont été faits durant cette période »

Amber Benson, qui incarnait Tara dans la série, a également réagi. « Buffy contre les vampires était un environnement toxique et ça venait d’en haut. Ce que dit Charisma Carpenter est vrai et je la soutiens à 100%. Beaucoup de dégâts ont été faits durant cette période et beaucoup d’entre nous essaient toujours de le digérer 20 ans plus tard. », a-t-elle écrit sur Twitter.

Ce n’est pas la première fois que le comportement de Joss Whedon est mis en cause. En juillet dernier, l’acteur Ray Fisher avait dénoncé l’attitude du réalisateur sur le tournage de « Justice League ». Il évoquait un comportement « dégoûtant, abusif, non-professionnel et inacceptable » envers l’équipe de tournage.