Oubliez les réunions via Zoom, téléportez-vous avec La Vitre

Oubliez Zoom, Slack ou encore Teams. À l’avenir, les réunions à distance passeront peut-être par la Vitre, un système qui permet de téléporter ses équipes.

Le coronavirus risque de bouleverser en profondeur le monde du travail. Cette semaine, le patron du géant américain de l’informatique Salesforce a estimé que la journée au bureau de 09h à 17h était morte et qu’un espace de travail immersif ne se limite plus à un bureau dans nos tours. Force est de constater que les réunions virtuelles via des logiciels comme Zoom, Slack ou Teams ont parfois leur limite. Heureusement, il existe des alternatives. Il ne reste plus qu’à convaincre votre patron !

Lire aussi : Elle fait fortune en louant ses chèvres pour des réunions Zoom

Cela fait plusieurs années qu’une start-up française travaille sur le développement de La Vitre. Cet écran géant équipé d’une enceinte, d’une caméra et d’un micro a été conçu pour simuler au mieux une réunion en présentiel à distance.

« La sensation d’être en face d’une personne »

«Notre volonté est de faire disparaître la technologie, d’avoir la sensation d’être en face d’une personne et non d’un écran», a expliqué à CNews, le cofondateur de l’entreprise Romuald Boulanger. La Vitre est même équipée d’un outil de traduction instantanée qui retranscrit en temps réel vos propos sur l’écran de votre interlocuteur.

Évidemment, une telle technologie et un écran d’environ deux mètres ont un coût, et non des moindres. Il faut ainsi compter plus de 4.000 € pour une Vitre.